Karatede 5 olimpiyat kotası birden
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karatede 5 olimpiyat kotası birden

Karatede 5 olimpiyat kotası birden
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Dünya Karate Federasyonu tarafından açıklanan resmi olimpik puan sıralamasına göre 5 milli karateci doğrudan Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Dünya Karate Federasyonu tarafından açıklanan resmi olimpik puan sıralamasına göre 5 milli karateci doğrudan Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Milli karateciler Serap Özçelik Arapoğlu (kumite 55 kilo), Merve Çoban (kumite 61 kilo), Meltem Hocaoğlu Akyol (kumite +61 kilo), Uğur Aktaş (kumite +75 kilo) ve Ali Sofuoğlu (kata bireysel) olimpik sıralama sonunda Tokyo 2020 vizesi aldı.

Söz konusu 5 milli sporcunun ilk olarak 2020 Mart ayında açıklanan puan durumuna göre kota aldıkları ilan edilmiş ancak olimpiyatların bir yıl ertelenmesi nedeniyle 2021 Mayıs ayındaki sıralamanın baz alınacağı açıklanmıştı.

Karatede kalan diğer 3 kota için 11-13 Haziran tarihlerinde Paris'te gerçekleştirilecek dünya elemesinde milli sporcular Eray Şamdan, Erman Eltemur ve Dilara Bozan mücadele verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Sergen Yalçın Josef De Souza Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karatede 5 olimpiyat kotası birden - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 17:59:37. #1.16#

title