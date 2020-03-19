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Serap Özçelik, Merve Çoban, Tokyo, Spor

Karatede 5 milli sporcu Tokyo 2020 vizesi aldı

Milli karateciler Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocoağlu Akyol, Merve Çoban, Ali Sofuoğlu ve Uğur Aktaş, karatenin ilk kez yer alacağı 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

19.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:18
Karatede 5 milli sporcu Tokyo 2020 vizesi aldı

Milli karateciler Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocoağlu Akyol, Merve Çoban, Ali Sofuoğlu ve Uğur Aktaş, karatenin ilk kez yer alacağı 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz 2018'de başlayan Tokyo 2020 puanlaması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen iki turnuvanın ardından dün tamamlandı.

Toplamda 32 sporcunun kota aldığı puanlama sonunda milli karateciler Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocoağlu Akyol, Merve Çoban, Ali Sofuoğlu ve Uğur Aktaş, Türkiye adına olimpiyat vizesi alan sporcular oldu.

Kadınlar kumite 50 kiloda yarışan Serap Özçelik Arapoğlu, 11 bin 542 puan ile dünya sıralamasında birinci olurken, olimpik sıkleti olan -55 kiloda da en yakın rakibinin yaklaşık iki bin puan önünde 11 bin 302 puan toplayarak olimpiyat kotasını kazandı.

Erkekler kumite 84 kiloda yarışan Uğur Aktaş da 10 bin 732 puanla dünya sıralamasının ilk basamağında yer aldı. Milli karateci, olimpik sıkleti olan +75 kiloda 10 bin 372 puan toplayarak ilk sıradan olimpiyat vizesi elde etti.

Erkekler ferdi kata dalında yarışan Ali Sofuoğlu, 6 bin 892 puanla dünya sıralamasında ikinci olarak 2020 Tokyo'ya kota aldı.

Kadınlar kumite 61 kiloda dünya sıralamasında üçüncü basamakta yer alan Merve Çoban, olimpik sıkleti olan 61 kiloda yerini koruyarak 7 bin 27 puan ile 2020 Tokyo'ya adını yazdırdı.

Olimpik sıkleti olan kumite +61 kiloda 5 bin 677 puanla sekizinci sırada yer alan Meltem Hocaoğlu Akyol, normal sıkleti olan kumite +68 kiloda topladığı 6 bin 517 puan ile ikinci olarak kota almayı başardı.

Delihasan: "Puanlamanın en başarılı ülkesi olduğumuzu söyleyebilirim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, beş karatecinin kota almasından dolayı gururlu ve mutlu oldukları söyledi.

Olimpiyatlara katılımın madalya almaktan daha zor olduğunu belirten Başkan Esat Delihasan, "Karate tarihinde ilk kez yer alacağımız olimpiyatların ilk aşamasını başarıyla noktalamanın gururunu yaşıyoruz. 32 sporcunun belli olduğu ilk etapta beş sporcumuz kota aldı. Ev sahibi Japonya'nın tüm kategorilerde yarışma hakkının olduğunu düşünürsek, puanlamanın en başarılı ülkesi olduğumuzu söyleyebilirim. Dünya sıralamasında ilk ikiye giren sporcuların doğrudan kota aldığı puanlamada bu sınır ilk 6 olarak belirlenseydi şayet, bugün sekiz dalın tamamında kota aldığımızı söylemekten büyük mutluluk duyacaktım. Ancak bu da bizim için büyük bir başarı çünkü çok zorlu bir süreçti. 21 turnuvaya katıldık, neredeyse iki haftada bir farklı bir ülkede puan mücadelesi verdik. ve günün sonunda beş sporcumuz kota almasıyla büyük gurur yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda karate müsabakaları 8 dalda yapılacak ve her kategoride 10 sporcu olmak üzere toplam 80 isim, Olimpiyat deneyimi yaşayan ilk karateciler olacak.

Kaynak: AA

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