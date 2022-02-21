Karatede 3 milli sporcu, sıkletlerinde sezonun en iyisi oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karatede 3 milli sporcu, sıkletlerinde sezonun en iyisi oldu

AA, Ercan Çakar - Spor
 - Güncelleme:
Karatede 3 milli sporcu, sıkletlerinde sezonun en iyisi oldu

Karatede milli sporcular Serap Özçelik Arapoğlu, Merve Çoban ve Meltem Hocaoğlu Akyol, Premier Lig'de 2021 sezonunu, sıkletinde sezonun en iyisi anlamına gelen "Grand Winner" olarak kapattı.

Karatede milli sporcular Serap Özçelik Arapoğlu, Merve Çoban ve Meltem Hocaoğlu Akyol, Premier Lig'de 2021 sezonunu, sıkletinde sezonun en iyisi anlamına gelen "Grand Winner" olarak kapattı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Şampiyonası'nın ardından en prestijli ve yoğun katılımlı organizasyon olan Premier Lig'de "Grand Winner" sporcular belirlendi.

Serap Özçelik Arapoğlu 50 kiloda, Merve Çoban 61 kiloda ve Meltem Hocaoğlu Akyol da artı 68 kiloda sezonu birinci sırada tamamlayarak "Grand Winner" oldu.

AA / Ercan Çakar - Spor

Serap Özçelik, Merve Çoban, Premier Lig, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title