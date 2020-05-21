Karatede 2012 doğumlular için "online" kata turnuvası yapılacak Türkiye Karate Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan 2012 doğumlu sporculara yönelik "online" kata turnuvası düzenleyecek.

Türkiye Karate Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan 2012 doğumlu sporculara yönelik "online" kata turnuvası düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, 2012 doğumluların evlerinden katılabileceği ve YouTube'den canlı yayınlanacak organizasyonun, 27 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirileceği belirtildi.

Turnuvaya katılmak isteyen minik sporcuların, 24 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar başvuruda bulunabileceği kaydedildi.

"Online" kata turnuvaları, daha önce 2013 doğumlular, ümit ve gençler kategorilerinde de düzenlenmişti.

Kaynak: AA