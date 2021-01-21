Karatede 2. Kademe Antrenör Eğitimi Bursa'da düzenlenecek
21.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:54
Karatede 2. Kademe Uygulamalı Antrenörlük Eğitimi, Bursa'da düzenlenecek.
Karatede 2. Kademe Uygulamalı Antrenörlük Eğitimi, Bursa'da düzenlenecek.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre eğitim, 5-13 Şubat tarihlerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilecek.
Eğitime başvurular, "e-Devlet" üzerinden, 29 Ocak Cuma gününe kadar yapılabilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu