Karatede 1. Kademe Antrenörlük Eğitimi Bursa'da düzenlenecek
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Karatede 1. Kademe Antrenörlük Eğitimi Bursa'da düzenlenecek

20.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:37
Karatede 1. Kademe Antrenörlük Eğitimi Bursa'da düzenlenecek

Karatede 1. Kademe Uygulamalı Antrenörlük Eğitimi, Bursa'da düzenlenecek.

Karatede 1. Kademe Uygulamalı Antrenörlük Eğitimi, Bursa'da düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre eğitim, 6-12 Nisan tarihlerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilecek.

50 katılımcı ile sınırlı tutulacak kursa başvurular, 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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