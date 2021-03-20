Karatede 1. Kademe Antrenörlük Eğitimi Bursa'da düzenlenecek

Karatede 1. Kademe Uygulamalı Antrenörlük Eğitimi, Bursa'da düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre eğitim, 6-12 Nisan tarihlerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilecek.

50 katılımcı ile sınırlı tutulacak kursa başvurular, 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu