Karatede 1. Kademe Antrenörlük Eğitimi Bursa'da düzenlenecek
20.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:37
Karatede 1. Kademe Uygulamalı Antrenörlük Eğitimi, Bursa'da düzenlenecek.
Karatede 1. Kademe Uygulamalı Antrenörlük Eğitimi, Bursa'da düzenlenecek.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre eğitim, 6-12 Nisan tarihlerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilecek.
50 katılımcı ile sınırlı tutulacak kursa başvurular, 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu