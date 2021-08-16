Karatede 1. kademe antrenör yetiştirme kursu, yarın Kocaeli'de başlayacak
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Karatede 1. kademe antrenör yetiştirme kursu, yarın Kocaeli'de başlayacak

Karatede 1. kademe antrenör yetiştirme kursu, yarın Kocaeli'de başlayacak
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Karate Federasyonu 1. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu, yarın Kocaeli'de başlayacak.

Türkiye Karate Federasyonu 1. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu, yarın Kocaeli'de başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, 22 Ağustos Pazar günü sona erecek kursun, Kocaeli SAKASEM Sporcu Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, 50 kişinin eğitim göreceği kursta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alınacağı belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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