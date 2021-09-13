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Karatecilerimizden 9 Madalya

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Karatecilerimizden 9 Madalya

Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate takımımız, 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu münasebetiyle Gaziemir'de gerçekleştirilen İller Arası Karate Şampiyonası'nda 9 madalya kazanarak genel klasmanda üç sırada yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate takımımız, 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu sebebiyle düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonası'na 13 sporcu ile katıldı. Kuvvet ve kondisyon yükleme dönemindeki sporcularımız, hazırlık maçlarında aldığı sonuçlarla 9 madalya kazandı ve genel klasmanda üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyona hakkında bilgilendirmede bulunan Karate Antrenörümüz Ali Eşsiz, "Hazırlık döneminde olmamıza rağmen, maçlarda iyi sonuçlar elde ettik. Sporcularımız 9 madalya kazandılar. Karate takımımıza desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanımız Mehmet Güzgülü'ye teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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