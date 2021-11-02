Karatecilerden Cumhuriyet Turnuvası'nda 4 Madalya - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karatecilerden Cumhuriyet Turnuvası'nda 4 Madalya

Bültenler - Haberler | Güncel
Karatecilerden Cumhuriyet Turnuvası'nda 4 Madalya

Manisa Büyükşehir Belediyespor karate takımı, Uşak'ta düzenlenen İller Arası Cumhuriyet Bayramı Karate Turnuvası'na 9 sporcu ile katıldı.

MANİSA (Bültenler) - İller Arası Cumhuriyet Bayramı Karate Turnuvası 30-31 Ekim tarihlerinde Uşak'ta gerçekleştirildi. 18 ilden 650 sporcunun mücadele ettiği turnuvaya Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate takımımız da antrenör Ali Eşsiz önderliğinde 9 sporcu ile katıldı. Turnuvada 1 altın ve 3 bronz madalya kazanma başarısı gösteren karate takımımızda, 3 sporcu ise röpresaj maçına çıkarak beşinci oldu.

Sporcularından Nurullah Mert Kara altın madalya (kata), Erva Lamia Uyanık bronz madalya (kata), Ecrin Eda Arslan bronz madalya (kumite) ve Ceylin Ferihan Uyanık bronz madalya (kumite) kazandı. Semih Furkan Kumcu, Zehra Kocakaplan ve Firdevs Nil Kara ise röpresaj maçına çıkarak beşincilik elde etti. Desteklerinden ötürü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü'ye teşekkürlerini ileten antrenör Ali Eşsiz, turnuvaya katılan tüm sporcularımıza mücadelelerinden ötürü teşekkür etti. Karate takımızı elde ettikleri başarılar nedeniyle tebrik eden Yönetim Kurulu Üyemiz Engin Altun ise, "İnşallah, kazanacakları daha nice başarılarla gururlanmaya devam edeceğiz. Sporcularımızı ve antrenörümüzü kutluyoruz" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
İnşaat işçileri yol kenarındaki çantanın içerisinde yeni doğmuş bebek buldu

İnşaat işçileri yol kenarındaki çantanın içerisinde yeni doğmuş bebek buldu

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem imam yapılanmasına yönelik soruşturmasında 40 ilde 100 şüpheli...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem imam yapılanmasına yönelik soruşturmasında 40 ilde 100 şüpheli...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title