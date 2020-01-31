Karatecilerden Başkan Kanar'a ziyaret
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Karatecilerden Başkan Kanar'a ziyaret

Anadolu Yıldızlar Ligine katılmaya hak kazanan Mustafakemalpaşa Belediyesporlu karateciler Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ı ziyaret etti.

31.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:13
Karatecilerden Başkan Kanar'a ziyaret

Anadolu Yıldızlar Ligine katılmaya hak kazanan Belediyesporlu karateciler Belediye Başkanı 'ı ziyaret etti.


26 Ocak Pazar günü 'da tertiplenen Anadolu yıldızlar ligi il seçmelerinde dereceye girerek ilçeyi temsil etmeye hak kazanan sporcular turnuvalar öncesi Başkan Kanar'ın konuğu oldu. Turnuvanın birincilerini makam odasında ağırlayan Başkan Kanar, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, karatecileri tebrik edip başarı dileklerinde bulundu.


Karatede başarıdan başarıya koşan sporcuların bütün müsabakalardan derecelerle döndüğünü belirten Başkan Mehmet Kanar, spora ve sporcuya desteklerinin süreceğini ifade etti.


Birçok kulübün ve sporcunun katılacağı Anadolu yıldızlar ligi müsabakaları 22-23 Şubat tarihinde Çanakkale'de düzenlenecek. Mustafakemalpaşa'yı ise Belediyesporlu karateciler Muhammed Tutaş, Sudenaz Özdel ve Nur Sena Yerlikaya temsil edecek. - BURSA

Kaynak: İHA
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