Karateciler Denizli'de madalyaları topladı

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu karatecilerimiz Denizli'de düzenlenen Uluslararası Dekai-do Karate Turnuvası'nda madalyalara ambargo koydu.

Turnuvada 17 sporcu ve 2 antrenör ile temsil edilen Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüz turnuvadan 3 altın, 7 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 17 madalya ve 2 kupa ile ayrıldı.

Uluslararası Dekai-do Karate Turnuvası 6-8 Ağustos tarihlerinde Denizli'de gerçekleştirildi. Yaklaşık 550 sporcunun katıldığı turnuvada Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüz de 17 sporcu ve 2 antrenörle temsil edildi. Turnuvada büyük başarı gösteren sporcularımız turnuvadan 3 altın 7 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanma başarısı gösterdiler. Öte yandan sporcularımız turnuvadan 2 de kupayla döndü. Büyük Bayan Takım Kumite'de birincilik kupasını Manisa'ya getiren sporcularımız, Ümit Genç Takım Kumite'de de ikincilik kupasını elde etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yönetim Kurulu Üyeleri Haşim Elmalı ve Engin Altun, turnuvanın ardından Manisa'ya dönen sporcularımızla Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde bir araya geldi. Sporcularımız ve antrenörlerini elde ettikleri başarılar nedeniyle tebrik eden Yönetim Kurulu Üyelerimiz, sporcularımızın başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Bültenler