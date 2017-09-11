Karateciler Başarılarını Vali Demirtaş ile Paylaştı

Erzurum'da, 25 ayrı ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Okullararası Karate Şampiyonası'nda dereceye giren öğrenciler, başarılarının gurur ve mutluluğunu Vali Mahmut Demirtaş ile paylaştı.



Minikler ve yıldızlar kategorisinde 1 birincilik, 3 ikincilik elde eden öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte makamında kabul eden Vali Mahmut Demirtaş, başarılarından dolayı öğrencileri ve eğitmenlerini kutladı.



Spor olgusunun günlük yaşamın önemli gereksinimlerinden biri olduğuna dikkat çeken Vali Demirtaş, öğrencilerin bir yandan eğitim ve öğretim görürken, diğer yandan da çeşitli spor dallarında başarılı sonuçlar elde etmesinden dolayı kendisinin de büyük mutluluk duyduğunu söyledi.



Ziyaret vesilesiyle öğrenciler ve öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Vali Demirtaş, Adana'yı başarıyla temsil eden öğrencilere hem spor, hem de eğitim ve öğretim yaşamlarında başarılar diledi. - ADANA