Karateciler Avrupa şampiyonasından 4 madalya ile döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karateciler Avrupa şampiyonasından 4 madalya ile döndü

Karateciler Avrupa şampiyonasından 4 madalya ile döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Finlandiya'nın Tempere şehrinde yapılan Ümit, Genç ve U21 Avrupa Şampiyonasına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karateciler, 2 altın ve 2 bronz madalya ile döndü.

Finlandiya'nın Tempere şehrinde yapılan Ümit, Genç ve U21 Avrupa Şampiyonasına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karateciler, 2 altın ve 2 bronz madalya ile döndü.

Bu yıl 48'inci kez düzenlenen ve 45 ülkeden 1025 sporcunun yarıştığı şampiyonada, Büyükşehir Kağıtspor'u ve milli takımı temsilen İbrahim Ercin ile Mesut Kolaylı önderliğinde Ekrem Altuner Yılmaz, Enes Bulut Kadir, Kağan Bekler ve Mert Halıcı tatamide mücadele etti. 21 yaş altı erkekler kumite 67 kiloda mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor'lu milli sporcu Ekrem Altuner Yılmaz finalde Makedonya'dan Stole Smilkowski'yi 3-0 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Şampiyonada 75 kilogramda mücadele eden 2018 Gençlik Olimpiyatları üçüncüsü Kağıtspor'un başarılı sporcusu Enes Bulut ise finale kalmayı başardı. Finalde Danimarkalı Christopher Nielsen'e 1-0'lık sonuçla üstünlük sağlayan Enes Bulut, altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada genç erkekler kategorisinde 68 kilogramda mücadele eden Kadir Kaan Bekler ve 55 kilogramda mücadele eden Mert Halıcı ise kariyerleri adına önemli bir basamağı geride bırakarak, ilk defa katıldıkları Avrupa Şampiyonasından bronz madalya ile ayrılmayı başardı. - KOCAELİ

Karateciler Avrupa şampiyonasından 4 madalya ile döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Tarkan Ebru Şallı Acun Ilıcalı
Spor Muslera Erol Bulut Mesut Özil Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Karateciler Avrupa şampiyonasından 4 madalya ile döndü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 15:25:27. #1.16#

title