Karateciler Avrupa şampiyonasından 4 madalya çıkardı

Finlandiya'nın Tempere şehrinde yapılan Ümit, Genç ve U21 Avrupa Şampiyonasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu başarılı karateciler yurda 2 altın 2 bronz madalya ile döndü.

Finlandiya'nın Tempere şehrinde yapılan Ümit, Genç ve U21 Avrupa Şampiyonasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu başarılı karateciler yurda 2 altın 2 bronz madalya ile döndü.

1025 SPORCU KATILDI

Bu yıl 48. kez düzenlenen ve 45 ülkeden 1025 sporcunun yarıştığı şampiyonada Büyükşehir Kağıtspor'u ve milli takımı temsilen İbrahim Ercin ve Mesut KolaylI önderliğinde Ekrem Altuner Yılmaz, Enes Bulut Kadir, Kağan Bekler ve Mert Halıcı tatamide mücadele etti.

EKREM'DEN İLK ALTIN

21 Yaş altı erkekler kumite 67 kiloda mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor'lu milli sporcu Ekrem Altuner Yılmaz finalde Makedonya'dan Stole Smilkowski'yi 3-0 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Başarılı sporcu elde ettiği bu başarı ile kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

ENES BAŞARILARINI SÜRDÜRDÜ

Şampiyonada 75 kilogramda mücadele eden 2018 Gençlik Olimpiyatları üçüncüsü Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı sporcusu Enes Bulut ise çok başarılı maçlar sonunda finale kalmayı başardı. Finalde Danimarkalı Christopher Nielsen'e 1-0'lık sonuçla üstünlük sağlayan Enes Bulut altın madalyanın sahibi oldu ve kürsünün en üst basamağında yer aldı.

GENÇLER BRONZ MADALYA KAZANDI

Şampiyonada Genç erkekler kategorisinde 68 Kilogramda mücadele eden Kadir Kaan Bekler ve 55 Kilogramda mücadele eden 55 Kg Mert Halıcı kariyerleri adına önemli bir basamağı geride bırakarak ilk defa katıldıkları Avrupa Şampiyonasından bronz madalya ile ayrılmayı başardı.

Kaynak: Habermetre