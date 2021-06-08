Karateci babasının zoruyla spora başladı, 12 kez Türkiye şampiyonu oldu
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Karateci babasının zoruyla spora başladı, 12 kez Türkiye şampiyonu oldu

Karateci babasının zoruyla spora başladı, 12 kez Türkiye şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kick boks, muaythai ve wushu dallarında 12 Türkiye şampiyonluğu, dünya ve Avrupa ikincilikleri bulunan milli sporcu Ünal Alkayış, uzun aradan sonra ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Kick boks, muaythai ve wushu dallarında 12 Türkiye şampiyonluğu, dünya ve Avrupa ikincilikleri bulunan milli sporcu Ünal Alkayış, uzun aradan sonra ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Karate branşıyla uzun yıllar uğraşan babasının zoruyla spora başlayan Alkayış, yeni rekorlar kırmanın peşinde.

Babasının zoruyla başladığı sporda bir süre sonra büyük başarılar elde eden milli sporcu Ünal Alkayış, 12 Türkiye şampiyonluğu, 1 dünya, 2 de Avrupa ikinciliği bulunuyor. Hem ağabeyi hem de hocası Ali Alkayış ile günde çift antrenman yaparak maçlara hazırlanan Alkayış, yeni şampiyonluklar istiyor.

"Babamın zorlamasıyla spora başladım"

Çalışmalarıyla ilgili İHA muhabirine konuşan Ünal Alkayış, 2000 yılında babasının zorlaması, ağabeyinin kilo verme isteğiyle spora başladığını söyledi. İlk zamanda hobi olsun diye spora gittiğini belirten Alkayış, bugünlere gelebileceğini hiç tahmin etmediğini vurguladı. Ağabeyinin kısa sürede çok sayıda şampiyonluklar elde ettiğini belirten Alkayış, "Benim şampiyonluğum bu kadar kısa sürede olmadı. Biraz fazla emek ettim, çalıştım. Şampiyon olmak için bir 10 yıl bekledim ama değdi. 10 yılın ardından birincilik kürsüsünden hiç inmedim. En son 2018 yılında Slovakya'daki Avrupa Şampiyonasında büyük bir sakatlık yaşadım. Büyük bir ara maçlara çıkamadım. Ardından korona virüs salgını da girince bu uzun bir süre oldu. Şimdi 30 Haziran'da ilk maçıma çıkacağım" dedi.

"5 sene daha dövüşmeyi düşünüyorum"

Başarılarından da söz eden Alkayış, "12 kez Türkiye şampiyonu oldum. Muaythai'de milli sporcuyum. Wushu'da Avrupa ikincisiyim. Kick boks'ta ise dünya ikincisi, üçüncüsü ve Avrupa ikincisiyim. Pandemi döneminde antrenmanlarımı hiç bırakmadım. Çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. İlk maçımın iyi geçeceğini umuyorum. 5 sene daha dövüşmeyi düşünüyorum. Bu süreç içinde yeni şampiyonluklar elde etmeyi ve güzel bir şekilde kariyerimi bitirmeyi istiyorum" şeklinde konuştu.

Antrenör Ali Alkayış da kardeşinin ciddi şampiyonlukları olan bir sporcu olduğunu dile getirerek, "75 kiloda Türkiye'nin en istikrarlı sporcularından birisi. Çok uzun bir aradan sonra bu ay ilk maçına çıkacak. Onun hazırlıkları çok iyi gidiyor. Şu anda sakatlıkları geçti. İnşallah galibiyetle döneceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Karateci babasının zoruyla spora başladı, 12 kez Türkiye şampiyonu oldu
Karateci babasının zoruyla spora başladı, 12 kez Türkiye şampiyonu oldu
Karateci babasının zoruyla spora başladı, 12 kez Türkiye şampiyonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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