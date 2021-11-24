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Karate turnuvasına Sakaryalı sporcular damga vurdu

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Karate turnuvasına Sakaryalı sporcular damga vurdu

Ankara'da düzenlenen Ata'yı Anma İller Arası Karate Turnuvası'nda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı damga vurdu.

SAKARYA (İHA) - Ankara'da düzenlenen Ata'yı Anma İller Arası Karate Turnuvası'nda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı damga vurdu. Sporcular 5 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere toplamda 13 madalya toplayarak kürsünün sahibi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı sporcuları Ankara'da düzenlenen Ata'yı Anma İller Arası Karate Turnuvası'nda madalyaları topladı. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü düzenlediği ve Mamak Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvaya 21 İlden gelen 430 sporcu, 68 Karate kulübü katılırken Sakarya Büyükşehir sporcuları toplam 5 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. - SAKARYA

Karate turnuvasına Sakaryalı sporcular damga vurdu

Karate turnuvasına Sakaryalı sporcular damga vurdu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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