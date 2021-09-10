Taekwondo Türkiye Şampiyonası
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Taekwondo Türkiye Şampiyonası

Taekwondo Türkiye Şampiyonası
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Taekwondo Türkiye Şampiyonası - TİESFTaekwondo İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası 03 Ekim 2021 tarihlerinde İstanbul 'da yapılacaktır.

Taekwondo Türkiye Şampiyonası - TİESFTaekwondo İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası 03 Ekim 2021 tarihlerinde İstanbul 'da yapılacaktır. Şampiyona İstanbul 'da Eyüp Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılacak olup, Her türlü bilgiye Karate Milli Takım Antrenörü Sn. Hayrettin HAMURCU 'dan ulaşılacaktır. Hayrettin HAMURCU: 0532 341 34 02Taekwondo Türkiye Şampiyonası Statü için TIKLAYINIZ ! … Katılım Formu için TIKLAYINIZ ! …Bunu beğen Açıklaması

Taekwondo Türkiye Şampiyonası

Kaynak: Habermetre

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