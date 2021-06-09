Karate Takımımız Durmak Bilmiyor
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Karate Takımımız Durmak Bilmiyor

Karate Takımımız Durmak Bilmiyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Karate Takımımız Durmak BilmiyorÇatalca Belediye Başkanımız Mesut Üner'in çocuklara ve gençlere verdiği önem kapsamında üzerinde hassasiyetle durarak oluşturduğu Spor Okullarımıza bağlı takımlar başarıdan başarıya koşuyor.

Karate Takımımız Durmak BilmiyorÇatalca Belediye Başkanımız Mesut Üner'in çocuklara ve gençlere verdiği önem kapsamında üzerinde hassasiyetle durarak oluşturduğu Spor Okullarımıza bağlı takımlar başarıdan başarıya koşuyor. Çatalca Belediyesi Spor Okulları bünyesinde yer alan Karate Takımımız 14 Eylül 2019 tarihinde Sakarya Serdivan Spor Salonunda düzenlenen İller Arası Karate ligi ilk etabında ilçemizi başarıyla temsil ederek 1 altın, 2 bronz madalya kazandı. Bu güne kadar aldıkları madalya ve derecelerle, Milli Takıma kazandırdıkları sporcularımızla Karate Ligine Çatalca'nın adını altın harflerle yazdırmayı başaran Karate Takımımız Çatalca Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen 'Trakya Karate Ligi 3. Etabı'nda ise 6 altın, 4 gümüş madalya kazanarak yeni bir rekora imza attı. Başkanımız Mesut Üner tebrik ettiSporcularımızı yakından takip eden Çatalca Belediye Başkanımız Mesut Üner yaptığı açıklamada, 'Aldıkları başarılı sonuçlar ile ilçemizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı, onları yetiştiren eğitmenlerimizi ve çocuklarını spora yönlendirerek başarılarında büyük katkı sağlayan ailelerimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Habermetre

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