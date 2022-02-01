Karate sporcuları Adana'dan dereceler ile döndü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karate sporcuları Adana'dan dereceler ile döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Karate sporcuları Adana'dan dereceler ile döndü

Adana'da düzenlenen 4. Geleneksel Adana Kurtuluş Karate Kupasında Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü Karate takımı 3 birincilik, 2 ikincilik, 5 üçüncülük ve 2 kupa kazanarak kürsüde Kayseri'nin adından söz ettirdi.

KAYSERİ (İHA) - Adana'da düzenlenen 4. Geleneksel Adana Kurtuluş Karate Kupasında Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü Karate takımı 3 birincilik, 2 ikincilik, 5 üçüncülük ve 2 kupa kazanarak kürsüde Kayseri'nin adından söz ettirdi.

4. Geleneksel Adana Kurtuluş Karate Kupası 28-30 Ocak 2022 tarihleri arasında Adana'da yapıldı. 14 ilden 38 kulüp ve 702 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, Kayseri 3 birincilik, 2 ikincilik, 5 üçüncülük ve 2 kupa kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyonadan derecelerle dönen sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Karate sporcuları Adana'dan dereceler ile döndü

Karate sporcuları Adana'dan dereceler ile döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor

gençlik, Kayseri, Adana, Ocak, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title