Karate şöleni başladı
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Karate şöleni başladı

Karate şöleni başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda sporcular tatamiye çıktı.

Kayseri'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda sporcular tatamiye çıktı.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde yapılan müsabakalarda 50 ilden 1700 sporcu 5 gün boyunca mücadele edecek. Müsabakaları yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Kayseri'de önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Yoğun bir katılımla gerçekleştirdiğimiz şampiyona spor turizmi adına da önemli görüyoruz. Olimpiyatlarda elde edilen derecelerle karateye olan ilgi artı. Karate branşına olan ilgi şampiyonaya olan katılımında artırdı. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde salon girişinde ve içeride maske, mesafe ve hijyen kurallarına gerekli özeni gösteriyoruz. Bu şampiyonalar alt yapıya, TOHM'lara sporcu kazandırmak adına çok önemli. Bu Şampiyonanın organizasyonun da desteklerini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediyemize, Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediyelerimize teşekkür ediyorum. Bu şampiyonalar Türk sporunun gelişiminde büyük katkı sağlıyor" dedi.

Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör de, "Türkiye'mizin geleceği olan sporcularımıza böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için Kayseri'ye teşekkür ediyorum. Burada yapılan şampiyonada ilk dörde kalan sporcular, Ülkemizde gerçekleştirilecek olan Dünya Gençlik Ligine katılmaya hak kazanacaklar. Katılan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Karate şöleni başladı
Karate şöleni başladı
Karate şöleni başladı
Karate şöleni başladı
Karate şöleni başladı
Karate şöleni başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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