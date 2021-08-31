Karate şampiyonasında Aliağa'ya madalya
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Karate şampiyonasında Aliağa'ya madalya

Karate şampiyonasında Aliağa'ya madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, 25-29 Ağustos tarihleri arasında Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, 25-29 Ağustos tarihleri arasında Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda gerçekleştirildi. Şampiyonada Aliağa'yı temsil eden 2008 doğumlu Doğan Egecan Tercan kendi kategorisinde üçüncülük elde ederek bronz madalyaya hak kazandı.

Kayseri'de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'na 50 ilden 860'ı erkek bin 550 sporcu katıldı. 5 gün boyunca büyük bir heyecana sahne olan şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi. Geleceğin milli karatecilerinin belirlendiği şampiyonada Aliağa'nın karatedeki yıldızı Doğan Egecan Tercan, Aliağa Demir Spor Kulübü adına yarıştı. Şampiyonada başarılı bir grafik çizen Tercan, 2009-2007 doğumlu +55 kg erkek kumite dalında mücadele eden 107 kişi arasından üçüncü olmayı başararak Aliağa'yı gururlandırdı.

"İzmir'in en iyisi Doğan Egecan Tercan"

Antrenmanlarının büyük bir bölümünü Aliağa Gençlik Merkezinde yapan Tercan, şampiyonaya İzmir'den katılan sporcular arasında madalya sevinci yaşayan tek sporcu oldu. Tercan, elde ettiği başarıyla eylül ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek Karate 1 Gençlik Ligi müsabakalarına katılacak milli takım aday kadrosuna da seçildi.

"En büyük hedefim ülkemize olimpiyat madalyası getirmek"

Karateye 6 yaşında başladığını belirten Doğan Egecan Tercan, "Kayseri'deki şampiyonadan iyi bir dereceyle dönmüş olmaktan dolayı çok mutluyum. Antrenmanlarımı Aliağa Gençlik Merkezinde Aliağa Belediyesi Karate Eğitmeni Nezahat Aksu Hocam ile birlikte yapıyorum. Bende çok büyük emeği var. Milli takıma 10 yaşında seçildim. İlk turnuvamda birinci olmayı başardım. En büyük hedefim milli takım ile olimpiyatlara katılmak ve ülkemize olimpiyat madalyası getirmek. Verdiği desteklerden ötürü Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

"İstanbul'dan en iyi dereceyle döneceğine inanıyorum"

Doğan Egecan Tercan'ın önemli bir başarıya imza attığını ifade eden Aliağa Belediyesi Karate Eğitmeni Nezahat Aksu, "Egecan hem İzmir'i hem de Aliağa'mızı başarıyla temsil etti. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Araya pandemi girmesine rağmen sporcumuz antrenmanlarını evinde sürdürdü. Ailesi Egecan'a her konuda destek verdi. Egecan, elde ettiği üçüncülük sayesinde eylül ayında İstanbul'da yapılacak olan Karate 1 Gençlik Ligi'ne katılma şansı yakaladı. İstanbul'daki müsabakalardan da en iyi dereceyle döneceğine inanıyorum" diye konuştu. - İZMİR

Karate şampiyonasında Aliağa'ya madalya
Karate şampiyonasında Aliağa'ya madalya
Karate şampiyonasında Aliağa'ya madalya
Karate şampiyonasında Aliağa'ya madalya
Karate şampiyonasında Aliağa'ya madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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