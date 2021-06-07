Karate kurslarına Aydınlı gençlerden yoğun ilgi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karate kurslarına Aydınlı gençlerden yoğun ilgi

Karate kurslarına Aydınlı gençlerden yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Uzun süredir kapalı olan spor salonları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme açıklamalarının ardından kapılarını yeniden açtı.

Uzun süredir kapalı olan spor salonları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme açıklamalarının ardından kapılarını yeniden açtı. Aydınlı gençler karate kurslarına yoğun ilgi gösterdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs Türkiye'de görüldüğü günden bu yana 45 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Salgının önüne geçilmek için çalışmalar sürerken alınan kısıtlama kararları ve aşılama çalışmaları etkisini gösterdi. 1 Haziran itibari ile kademeli normalleşme kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bir süredir kapalı olan spor salonları yeniden faaliyetlerine başlarken Aydınlılar da spor salonlarına yoğun ilgi gösterdi. Aydın Gençlik Merkezi'nde Pazartesi ve Cuma, Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda ise Salı ve Perşembe günleri karate antrenmanları yapan gençler salonları yeniden doldurdu.

"Karate bizi, biz de öğrencilerimizi özlemişiz"

Spor salonlarının açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Karate Antrenörü Ahmet Engin, "Bizleri de pandemi süreci baya etkiledi. Uzun bir aradan sonra tekrar kaldığımız yerden başlamanın heyecanı içinde karate antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Karate bizi, biz öğrencilerimizi özlemişiz. Bize bu imkanları tanıyan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu ve değerli personeline sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca salgın nedeniyle okulların süreleri de uzadı. Dolayısıyla yaz okulları da henüz açılmadı. Salgının seyrine göre önümüzdeki dönemlerde inşallah yeni öğrencilerimiz aramıza katılır bizler de severek yaptığımız karate sporumuza yeni öğrenciler katarız. Tüm gençlerimizi karate kursumuza bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Karate kurslarına Aydınlı gençlerden yoğun ilgi
Karate kurslarına Aydınlı gençlerden yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Cumhurbaşkanımıza başarı sözü verdim
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Cumhurbaşkanımıza başarı sözü verdim
'Asistimi gördün mü?' diyen Yusuf Yazıcı sosyal medyayı yıktı
'Asistimi gördün mü?' diyen Yusuf Yazıcı sosyal medyayı yıktı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Veysel Eroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Ezgi Mola Şevval Sam İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Ergin Ataman Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karate kurslarına Aydınlı gençlerden yoğun ilgi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:38:08. #1.15#

title