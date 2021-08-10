Karate İl Birinciliği tamamlandı
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Karate İl Birinciliği tamamlandı

Karate İl Birinciliği tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Minik ve Yıldızlar Karate İl birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Minik ve Yıldızlar Karate İl birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara toplamda 80 sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyonada dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Karate İl Birinciliği tamamlandı
Karate İl Birinciliği tamamlandı
Karate İl Birinciliği tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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