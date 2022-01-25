Karate Federasyonu, Özel Atakent Cihan Hastanesi ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi

KOCAELİ (AA) - Türkiye Karate Federasyonu ile Kocaeli'deki Özel Atakent Cihan Hastanesi arasında sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre imza törenine, Federasyon Başkanı Aslan Abid Uğuz, Özel Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdürü Latif Sezgin ve diğer ilgililer katıldı.

İmza töreninde konuşan Uğuz, uzun yıllardır federasyonun sağlık sponsorluğunu yürüten Özel Atakent Cihan Hastanesi ile sponsorluk anlaşmasını yenilemekten mutlu olduklarını belirtti.