KARATE FEDERASYONU BAŞKANI ESAT DELİHASAN HAYATINI KAYBETTİ
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KARATE FEDERASYONU BAŞKANI ESAT DELİHASAN HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan hayatını kaybettiTürkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, yakalandığı koronavirüse yenik düştü.

Koronavirüse yenik düşen Karate Federasyonu Başkanı Delihasan'dan gelen haber spor camiasını yasa soktu
Koronavirüse yenik düşen Karate Federasyonu Başkanı Delihasan'dan gelen haber spor camiasını yasa soktu
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Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan hayatını kaybetti

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, yakalandığı koronavirüse yenik düştü.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı görevini 2008 yılından beri yürüten Esat Delihasan, 11 Nisan tarihinde koronavirüs testinin poizitif çıktığını açıklamıştı. 52 yaşındaki Delihasan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

FEDERASYON RESMİ HESABINDAN AÇIKLADI

Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

KARATE FEDERASYONU BAŞKANI ESAT DELİHASAN HAYATINI KAYBETTİ
KARATE FEDERASYONU BAŞKANI ESAT DELİHASAN HAYATINI KAYBETTİ
KARATE FEDERASYONU BAŞKANI ESAT DELİHASAN HAYATINI KAYBETTİ
KARATE FEDERASYONU BAŞKANI ESAT DELİHASAN HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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