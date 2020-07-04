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Karate Federasyonu Başkanı Delihasan'dan Adana'ya ziyaret

Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Başkanı Esat Delihasan, Adana'da karate camiası ile bir araya geldi.

Karate Federasyonu Başkanı Delihasan'dan Adana'ya ziyaret
04.07.2020 13:09 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:15

Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Başkanı Esat Delihasan, Adana'da karate camiası ile bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Bursa ve Sakarya'nın ardından Adana'da karate camiası ile bir araya gelen başkan Delihasan'a TKF Genel Sekreteri Ali Bıldırcın eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Delihasan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süresince sürekli telefon ile iletişim kurduğu karate camiasıyla artık yüz yüze görüştüklerini ifade etti.

Delihasan, yetkililerin başarılı çalışmaları sayesinde salgının artık kontrol altına alındığını belirterek, "Bu süreçte Türkiye'mizin her bölgesinde ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde kardeşlik, güçlü bir aileye ait olma ve aidiyet duygusunu çok yakından hissettik. Tekrar gördük ki Türk karate camiası olarak yıllardır yakaladığımız istikrarlı başarıyı devam ettireceğimizden şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede Adana karate camiasın Kovid-19 salgını sürecinde yaşadıkları zorlukları ve çözüm önerilerini dinlediklerini aktaran Başkan Esat Delihasan, şunları kaydetti:

"Türkiye Karate Federasyonu olarak tüm kulüplere ve antrenörlere bu süreçte yardımcı olduk. Adana'da görev yapan karate ailemizin değerli hocaları, antrenör arkadaşlarımız ve hakem kardeşlerimizin şahsıma göstermiş olduğu ilgi ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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