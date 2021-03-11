Karate dünyası İstanbul'da buluşacak
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Karate dünyası İstanbul'da buluşacak

11.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:34
Karate dünyası İstanbul'da buluşacak

Karatede pandemi sonrası ilk uluslararası organizasyon İstanbul'da yapılacak.

Karatede pandemi sonrası ilk uluslararası organizasyon İstanbul'da yapılacak. Karate 1 Premier League'in İstanbul etabında 80'e yakın ülkeden 650 sporcu tatamiye çıkacak.

Karate dünyası pandemi sonrası startı İstanbul'da verecek. Geçen yıl 1 Mart'taki Avusturya'nın Salzburg kentindeki Karate 1 Premier League'in ardından karatedeki ilk uluslararası organizasyon İstanbul'da düzenlenecek. 80'e yakın ülkeden 650'yi aşkın sporcunun tatamiye çıkacağı şampiyona, Dünya Karate Federasyonu'nun (WKF) koronavirüs pandemisi önlemleri altında gerçekleştirilecek. Önemli organizasyon öncesi WKF Hakem Semineri de yapılacak.

DELİHASAN: "WKF BİZE GÜVENİYOR"

Dünya Karate Federasyonu'nun Olimpiyat yılı olan 2021'in ilk organizasyonunu Türkiye'ye verdiğini vurgulayan Esat Delihasan organizasyona gösterilen ilginin Türkiye'nin ve Türk karatesinin gücünü gösterdiğini söyledi. WKF'nin birçok aday ülke arasından Türkiye'yi seçtiğini belirten Delihasan, "Hem sportif hem de organizasyon açısından parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Dünya sporunun neredeyse durmuş olduğu böyle bir dönemde aldığımız sorumluluğun bilincindeyiz. Organizasyon öncesinde ve organizasyon boyunca her türlü tedbiri alacağız. Sporcularımız için de önemli bir sınav niteliği taşıyan bu organizasyonda bol madalya kazanmak da bir başka amacımız" diye konuştu.

-İHA-

Karate dünyası İstanbul'da buluşacak
Karate dünyası İstanbul'da buluşacak
Karate dünyası İstanbul'da buluşacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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