Karate 1 Premier Lig, İstanbul'da başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Karate 1 Premier Lig, İstanbul'da başladı

12.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:14
Karate 1 Premier Lig, İstanbul'da başladı

Pandemi sonrası ilk uluslararası organizasyon olan Karate 1 Premier Lig, İstanbul'da başladı.

Pandemi sonrası ilk uluslararası organizasyon olan Karate 1 Premier Lig, İstanbul'da başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birçok önemlin alındığı organizasyonun ilk gününde, çeşitli kilolarda eleme müsabakaları gerçekleştirildi.

WOW Convention Center'da düzenlenen organizasyonda 80'e yakın ülkeden yaklaşık 650 sporcu tatamiye çıkacak.

Dünya Karate Federasyonunun (WKF) koronavirüs pandemisi önlemleri altında müsabakalar seyircisiz bir şekilde gerçekleştiriliyor.

İlk iki günde elemeler ve yarı finallerin gerçekleştirileceği organizasyonda, 14 Mart Pazar günü finaller yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Murat Balcı Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karate 1 Premier Lig, İstanbul'da başladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 15:15:43. #1.16#
title