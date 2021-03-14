Karate 1 Premier Lig, final müsabakalarıyla tamamlandı

İstanbul'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig organizasyonu final müsabakalarıyla tamamlanırken, Türkiye, 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak genel sıralamada ilk sırayı elde etti.

İstanbul'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig organizasyonu final müsabakalarıyla tamamlanırken, Türkiye, 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak genel sıralamada ilk sırayı elde etti.

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, erkekler kumite 60 kiloda Eray Şamdan ve Erkek Kata Milli Takımı altın madalya kazandı.

Avrupa ve dünya şampiyonu milli sporcu Serap Özçelik Arapoğlu, kadınlar 50 kiloda finalinde Alman rakibi Shara Hubrich'i 4-2 mağlup ederken, erkekler 60 kilo finalinde Eray Şamdan da Azeri Firdovsi Farzaliyev'i 1-0 yenerek altın madalyaya uzandı.

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Milli Takımı ise finalde Mısır'a üstünlük sağlayarak ilk sıranın sahibi oldu.

4 finalden gümüş geldi

Erkekler 67 kilo finalinde Mısırlı Ali Elsawy karşısında son 6 saniyeye 3-2 önde giren Burak Uygur, 3-3 sona eren maçı ilk sayı avantajı rakibinde olduğu için kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

Kadınlar +68 kilo finalinde Meltem Hocaoğlu Akyol, Kazak rakibi Sofya Berultseva'ya hakem kararıyla 3-2 yenildi ve gümüş madalya aldı.

Erkekler katada Ali Sofuoğlu ile kadınlar katada Dilara Bozan, İspanyol rakiplerine yenilerek, Karate 1 Premier Lig'i ikincilikle tamamladı.

Öte yandan, erkekler katada Azeri Roman Heydarov'u yenen Enes Özdemir ile kadınlar kumite 61 kiloda Ukraynalı Anzhelika Terliuga'yı mağlup eden Merve Çoban üçüncü oldu.

İki Türk kadın kata takımının karşılaşmasında ise Ayşe Yılmaz, Hayrünnisa Çiğirdik ve Hazel Balık'tan oluşan ekip, Buse Danama, İdil Polat ve Didem Bakır ekibini yenerek bronz madalya elde etti.

Final müsabakalarının sona ermesinin ardından Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, kategorilerinde şampiyon olan sporculara madalyalarını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul