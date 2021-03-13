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Karate 1 Premier Lig

13.03.2021 00:03 | Son Güncelleme: 13.03.2021 00:08
Karate 1 Premier Lig

Karate 1 Premier Lig'de ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Karate 1 Premier Lig'de ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 80'e yakın ülkeden yaklaşık 650 sporcunun katıldığı organizasyonun ilk gününde Türk sporcular, 5 kategoride finale yükseldi.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen turnuvada Erkek Kata Milli Takımı, final oynama hakkı elde etti. Ayrıca Dilara Bozan, Serap Özçelik Arapoğlu, Eray Şamdan ve Burak Uygur da adlarını finale yazdırdı.

İlk gün karşılaşmaları sonunda Erkek Kata B Milli Takımı'nın yanı sıra Türk sporcular Erman Eltemur ile Tuba Yenen ise bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Organizasyon 14 Mart Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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