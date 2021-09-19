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Karate 1 Gençlik Ligi'nde şampiyon Türkiye

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Karate 1 Gençlik Ligi'nde şampiyon Türkiye

Türkiye, İstanbul'da düzenlenen Karate 1 Gençlik Ligi'nde topladığı 33 madalyayla genel sıralamada birinci oldu.

Türkiye, İstanbul'da düzenlenen Karate 1 Gençlik Ligi'nde topladığı 33 madalyayla genel sıralamada birinci oldu.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, WOW Convention Center'da 57 ülkeden 886 sporcunun katıldığı organizasyonda milli sporcular, 10 altın, 12 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplam 33 madalya elde etti. Türkiye, genel sıralamada birinci sırayı aldı.

Organizasyonun son gününde Türkiye'ye altın madalyaları genç kızlar katada Elif Tuğçe Özyancak, genç kızlar kumite 48 kiloda Buket Velioğlu ve genç erkekler kumite 76 kiloada Ömer Faruk Yürür kazandırdı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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