Karatay Ziraat Odası Başkanı: Gıda üretimi hiç durmadan devam edecek
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Karatay, Konya, Güncel

Karatay Ziraat Odası Başkanı: Gıda üretimi hiç durmadan devam edecek

KONYA'da Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, tarlalarda ekimin başladığını belirterek, "Biz tüm önlemlerimizi aldık.

01.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:27
Karatay Ziraat Odası Başkanı: Gıda üretimi hiç durmadan devam edecek

 

KONYA'da Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker,  tarlalarda ekimin başladığını belirterek, "Biz tüm önlemlerimizi aldık. Çiftçilerimizde de işçi bulamam korkusu var. Tarımsal üretimin devam ebilmesi için herkesin tarım çalışanlarına yardımcı olması gerekir. Bir ya da iki aya bu salgın geçecek. Eğer biz tarımsal üretimi askıya alacak olursak, 2 ay sonra, Allah korusun yiyecek gıda bulamayız. Gıda üretimi hiç durmadan devam edecek" dedi.Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya'da koronavirüs salgınına rağmen tarımda üretim devam ediyor. Çiftçilerin tarlada çalışmaya devam ettiğini ifade eden Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Panik yapma, sofranı boş bırakmayacağız. Biz tarladayız" dedi.Sahada tüm tedbirlerin alındığını ifade eden  Kavuneker, "Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve hükümetle görüşmeler yapıyoruz. Ama bizler ve hükümet ne kadar tedbir alırsa alsın, herkes kendi tedbirini almalı. Türkiye'de şu an 50'ye yakın ilçe ve köyde karantina uygulanıyor ve buralar üretim merkezleri. İnşallah bu hastalıklar gelip geçici. Ancak tarım da zaman kaybı olmaz. Şu anda tarlalarda ve seralarda sebze ekimi başladı. Bunun günü geçirilirse, 1- 1,5 ay sonra sahada sebze bulamayabiliriz. Onun için tarımda her şey mevsiminde gerekli. Bizler ve yöneticilerimiz tedbirlerimizi alıyor. Bölgeye mevsimlik işçiler gelecek, tarım işçileri gelecek. Tarımda üretim yapan çiftçilerimiz şu an sahada çalışıyor. Elhamdülillah şu an bir kısıtlama yok" diye konuştu. 'ÜRETİM DEVAM EDECEK'Salgınla mücadele için çiftçilerin ve tarım işçilerinin tüm kurallara uyarak hareket etmesi gerektiğini belirten Kavuneker, "Şanlıurfa ve diğer bölgelerden tarım işçileri gelecek, bir problem yok. Gelirken de yolculuk kurallarına riayet edecekler. Sahada çalışacakları ve kalacakları yerler kontrol ediliyor, tedbirlerimizi aldık. Biz üretime devam edeceğiz, inşallah çiftçi de üretimine devam edecek. Vatandaşlarımızdan ricamız köylerde kalmayanlar, köylere gitmesin. O bölgelere hastalığı taşımasınlar" dedi.  'İKİ AY SONRA YİYECEK BULAMAYIZ''Konya ve çevresinde üretimin aksamadan süreceğini kaydeden Kavuneker şunları söyledi;

"Konya Ovası'nda bir sıkıntımız yok, üretimimiz devam ediyor. Ancak salgın nedeniyle sebze ekiminde seralarda çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Oralarda çalışmaya çekinen işçiler oluyor. Aslında çekinilecek bir durum yok. Tedbirlerimizi aldıktan sonra çalışılabilir. Paketleme ve fide dikimlerinde paniklemeler var. Biz uyarılarımızı yapıyoruz ve tedbirlerimizi alıyoruz. Tarım müdürlüklerimiz gereken tedbirleri alıyor. Sadece tarım işçilerimizi taşımakta dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun dışında korkulacak bir durum yok. Tarım işçisi taşıyan araçlarda da yönetmeliklere uygun davranılması gerekir. Herkes tedbirini almalı. Sahada şu anda biraz panik var. İşçi bulamam korkusu var. Hayat devam edecek. Herkes üzerine düşen görevi yaparsa bu sorunları atlatırız. Mecbur kalmadığı müddetçe çiftçilerimiz köyünden çıkmasın. Üretimin bir şekilde devam etmesi gerekir. Tarımsal üretimin de devam edebilmesi için herkesin tarım çalışanlarına bu konuda yardımcı olması gerekir. Bir veya iki ay sonra bu salgın geçecek. Eğer biz tarımsal üretimi askıya alacak olursak iki ay sonra, Allah korusun yiyecek gıda bulamayız. Onun için gıda üretimi hiç durmadan devam edecek."


Kaynak: DHA

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