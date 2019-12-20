Karatay Zabıta'dan Yerli Malı Haftasında öğrencilere meyve

20.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:06

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Yerli Malı Haftası dolayısıyla ilçeye bağlı okullarda meyve ikramında bulundu.



Özellikle okullarda öğrencilerin yerli tüketim yapmasına, tutumlu olmasına ve bilinçli tüketici olmasına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen Yerli Malı Haftası etkinlikleri, bu yıl da çeşitli program ve projelerle kutlandı. Karatay Belediyesi de Konya Pazarcılar Odası ile ortak bir projeyi hayata geçirerek ilçeye bağlı Mahide Koşukçu İlkokulu, Hasan Ali Yücel İlkokulu ile Selahattin Eyyubi İmam-Hatip Ortaokulu öğrencilerine meyve ikramında bulundu.



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yerli malı haftası ile ilgili olarak kendisinin de güzel anıları olduğunu belirterek böyle anlamlı haftaların anlamlı projelerle kutlanmasının önemli olduğunu söyledi. Yerli Malı Haftası dolayısıyla Konya Pazarcılar Odası ile birlikte öğrencilere meyve ikramında bulunduklarını ifade eden Başkan Hasan Kılca, "Ben öncelikle zabıta ekiplerimize ve destekleri dolayısıyla Konya Pazarcılar Odası Başkanımız Yasin Aktaş'a ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi artık günümüzde devletleri dünya sahnesinde etkili kılan önemli unsurların başında ekonomi ve gelişmişlik düzeyleri geliyor. Yerel üretimde aktif rol oynayan, kendi kendine yetebilen, uluslararası pazara ürün ve teknoloji sunabilen ülkeler söz sahibi oluyor. Yerli malı üretiminin kalitesini arttırmak, kullanımını teşvik etmek, bu amaca yönelik yeni yol ve yöntemler bulmak da bu manada önemli. Hamdolsun ülkemiz de son yıllarda yerli üretim konusunda çok önemli mesafeler aldı. Geçmişte yurt dışından aldığımız birçok ürünü ve cihazı artık kendimiz üretir hale geldik. Tabii üretimin yanında yerli tüketim de çok önemli. İnşallah bugün olduğu gibi gelecekte de kendimiz üretirsek, ülkemizde üretilen ürünleri tüketirsek Türkiye'miz çok daha güçlü bir ülke olur. Onun için de Yerli Malı Haftasında böyle bir proje yapmak istedik. Öğrencilerimizden, çocuklarımızdan tek beklentimiz ülkesini, milletini, bayrağını ve ülkemizin değerlerini sevip korumalarıdır" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA