Karatay zabıta'dan pazar yerlerinde hijyen denetimi Karatay Belediyesi, salgın riskine karşı vatandaşın sağlığı için tedbirlerini artırarak devam ettiriyor. Bir yandan İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında denetimlerini arttırdı.

KILCA: VATANDAŞIMIZIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Bir taraftan söz konusu genelgelerle kapanan işyerlerini kontrol eden ekipler, diğer taraftan ilçe genelindeki pazaryerlerinde denetimler yapıyor. Uyulması gereken kurallar konusunda esnafı bilgilendiren zabıta ekipleri, vatandaşları da satılan ürünlere dokunmamaları konusunda uyarıyor.

Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen Koronavirüs vakalarının artışı nedeniyle ilçedeki denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta ekipleri, bir yandan İçişleri Bakanlığı'nın 16 Mart'ta 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında kapanan işyerlerinin kapalı olup olmadığını denetlerken, diğer taraftan da ilçede faaliyet göstermeye devam eden işletmelerin hijyen ve temizlik kurallarına uygunluğunu inceliyor.

ZABITA EKİPLERİ, MARKET VE PAZAR YERLERİNDE DENETİM YAPIYOR

Karatay Belediyesi Zabıta Ekipleri, vatandaşların daha güvenli ve kaliteli alışveriş yapması amacıyla da pazaryerlerinde denetimler gerçekleştiriyor.

Zabıta ekipleri, denetimlerini Ticaret Bakanlığı'nın 20 Mart'ta yayınladığı "Marketler ve pazar yerlerinde sebze ve meyvelerin tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satılması ve tezgahlar arasında boşluk bırakılması" yönündeki genelgesi kapsamında yapıyor.

Ekipler, esnafa tezgahlar arasında güvenli mesafe oluşturmaları yönünde bilgilendirme ve uyarıda bulunurken; vatandaşlar da tezgahlarda satılan ürünlere dokunmamaları konusunda uyarıldı.

VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, temizlik ve hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, salgının ancak bu hassasiyetlerle sona erdirilebileceğinin altını çizdi.

Başkan Hasan Kılca, "İlçe genelinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak için pek çok çalışma yürütüyoruz. Bir yandan dezenfekte çalışmaları yaparken diğer taraftan da Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelerle ilgili denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra yine vatandaşımızın yoğun bir şekilde uğradığı pazaryerlerimizde de denetimlerimiz devam ediyor. Pazar esnaflarımız ve alışveriş yapan vatandaşlarımızı gerekli önlemleri almaları için hem bilgilendiriyoruz hem de uyarıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Karatay'da yaşayan ama özellikle de yaşlı ve kronik hastalığı bulunan tüm vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça kalabalık yerlerden uzak kalmasını istiyoruz. İlçemiz genelinde denetimlerimiz ve ortak kullanım alanlarındaki dezenfekte çalışmalarımız devam edecek. Halkın sağlığı her şeyden önemli. Onun için hep birlikte ülkemizde ve dünyada hızlıca yayılan bu salgına karşı temizlik ve hijyen kurallarına uyarak atlatacağız inşallah" dedi.

Kaynak: Bültenler