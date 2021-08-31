Karatay, "Yeni yönetim, güçlü projelerle geliyoruz"
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Karatay, "Yeni yönetim, güçlü projelerle geliyoruz"

Karatay, 'Yeni yönetim, güçlü projelerle geliyoruz'
Bültenler - Haberler | Güncel

Ege Girişimci Sanayici ve Yatırımcı İş İnsanları Derneği (EGSİYAD) Başkanı Zeki Karatay, "Yönetimimize katılan yeni arkadaşlarımızla beraber güçlü projelerle geliyoruz" dedi.

EGSİYAD Olağanüstü Genel Kurulunu gerçekleştirdi. İlk yönetim kurulu toplantısında da görev dağılımını yaptı. Yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeleyen EGSİYAD Başkanı Zeki Karatay, "İzmir ve bölgemiz için sosyal, kültürel ve istihdam alanında güçlü projeleri hayata geçireceğiz" diye konuştu. Karatay, pandemi koşullarının yanı sıra ülkenin doğal afetlerle ciddi sıkıntılar geçirdiğini kaydederek, "Yaşadıklarımız bize doğa ve insan eksenli düşünmenin önemini bir kez daha hatırlattı. Biz de EGSİYAD olarak, doğamıza, insanımıza ve topyekun daha güzel bir gelecek için üzerimize düşeni yapacağız" sözlerine yer verdi.

Karatay, EGSİYAD'ın misyonuna uygunolarak istihdama ve mesleki eğitime yönelik çalışmalar yaptıklarını da kaydederek, "Proje ekibimiz en kısa zamanda mesleki eğitime yönelik çalışmaları masaya koyacak. Kentimize bu alanda katkı koymaya çalışacağız" ifadesine yer verdi.

YENİ YÖNETİM KURULU

Bu arada olağanüstü genel kurul sonrasında EGSİYAD Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Zeki Karatay (Başkan), Bedi Yazıcıoğlu (Başkan Yardımcısı), Mustafa İmrak (Başkan Yardımcısı), Zeki Yöndem (Başkan Yardımcısı) Emre Gülşen (Genel Sekreter), Serdar Soysal (Sayman) Aysun Şentaş, Bahattin Bozkuş, Başak Çelik, Bilge Güzelocak, Erhan Şentürk İbrahim Gökçel, İdris Yaşar, İlhan Yaman, Kasım Sağlam, Murat Hansu ve Talip Candan.

Üç kişilik Denetim Kurulunda iseMürsel Yiğit, Tarık Pehlivan ve Ahmet Kılıç yer alıyor.

Kaynak: Bültenler

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