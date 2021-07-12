Karatay Yaz Spor Okulları eğitimleri devam ediyor
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Karatay Yaz Spor Okulları eğitimleri devam ediyor

Karatay Yaz Spor Okulları eğitimleri devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve pandemi dolayısıyla geçen yıl ara verilen Karatay Yaz Spor Okulları eğitimleri yeniden başladı.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve pandemi dolayısıyla geçen yıl ara verilen Karatay Yaz Spor Okulları eğitimleri yeniden başladı.

Çocukların hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişimine katkı sunan ve sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedefleyen Karatay Belediyesi Yaz Spor Okulları eğitimlerine başladı. Bu yıl toplamda 9 spor branşıyla kapılarını açan proje kapsamında 432 öğrenci kayıt yaptırdı. Projeyle sporcular, okulların tatile girmesiyle birlikte yaz aylarını en iyi bir şekilde değerlendirme fırsatı bulurken, yeteneği olan söz konusu sporcuların kendilerini çok daha iyi yetiştirme imkanına da kavuşmuş oluyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da 31 Ağustos'a kadar sürecek eğitimler kapsamında devam eden antrenmanları ziyaret ederek sporcularla buluştu. Sporcularla bir süre süre sohbet eden ve hocalarından eğitimler hakkında bilgi alan Başkan Hasan Kılca, geleceğin teminatı olan çocuklar için ellerinden gelen her türlü çabayı gösterdiklerini kaydetti.

"İlçemize değer katan projelerimizle hemşehrilerimizin hizmetindeyiz"

Karatay Yaz Spor Okullarına büyük bir ilginin olduğunu kaydeden Hasan Kılca, çocukların spora yönelmesi ve herhangi bir spor branşına yeteneği olan gençlerin yetişmesine katkı sağlayan projeyi çok önemsediklerine vurgu yaptı. Kılca, öğrencilerin zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak, yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenledikleri Karatay Yaz Spor Okullarına bu yıl devam ettiklerini belirterek, "Tabii pandemi dolayısıyla geçtiğimiz yıl ara vermiştik ancak bu yıl sınırlı sayı ve branşta olsa da eğitimlerimize başladık. Pandemi şartları düzelirse inşallah ilk yılımızda olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da yoğun bir öğrenci kardeşlerimize hizmet vermeyi hedefliyoruz. İlçemizi sporun merkezi yapma gibi bir hedefimiz vardı. İlçemize değer katan Karatay Yaz Spor Okullarımızla çocuklarımızı hem kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıyor hem de çocuklarımızın kendilerini daha iyi geliştirmelerini istiyoruz. Karatayımız sportif faaliyetlerde adından söz ettirecek başarılı gençlerimizi içerisinde barındırıyor. Okullarımızdaki yetenekli öğrencilerimiz ilçemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Amacımız bu cevhere sahip gençlerimizin gözündeki ışığı, parıltıyı artırmak ve onları geleceğe daha güçlü hazırlamak; sportif eğitimi yaygınlaştırmak. Bunun içinde Karatay Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA

Karatay Yaz Spor Okulları eğitimleri devam ediyor
Karatay Yaz Spor Okulları eğitimleri devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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