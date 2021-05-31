Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü "Üniversitelerarası Hassas İniş Yarışması"ndan ödülle döndü

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü, Antalya Bilim Üniversitesi Pilotaj Bölümü tarafından düzenlenen "Üniversitelerarası Hassas İniş Yarışması"ndan ödülle döndü.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü, Antalya Bilim Üniversitesi Pilotaj Bölümü tarafından düzenlenen "Üniversitelerarası Hassas İniş Yarışması"ndan ödülle döndü.

Üniversiteden yapılan açıklamada, yarışmada, "Takım Sıralaması"nda KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrencilerinden Zeki Burak Demirel ve Sema Pasinli'nin birinci, Mehmet Akif Güzel ve Nida Nur Kılıç'ın üçüncü; "Bireysel Sıralama"da ise Zeki Burak Demirel'in birinci, Nida Nur Kılıç'ın ikinci olduğu belirtildi.

Açıklamada, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade'nin şu görüşlerine yer verildi:

"KTO Karatay Üniversitesi olarak güçlü ve deneyimli akademik kadromuzla uluslararası standartlarda pilot yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin bu tarz kıymetli yarışmalarda dereceye girmeleriyle motivasyonumuz daha da artıyor. Yarışmada gösterdikleri başarıları dolayısıyla öğrencilerimizi, pilotlarımızı ve tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyorum. Havacılık sektörüne dinamizm katan Antalya Bilim Üniversitesi'ni bir kez daha tebrik ediyor, katılım sağlayan üniversitelere teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat