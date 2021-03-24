Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1
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Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1

24.03.2021 16:44 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:12
Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1

STAT: 7 EylülHAKEMLER: Alpaslan Şen (x), Sezgin Şahbaz (x), Ali Rıza Öztürk (xx)TURGUTLUSPOR: Hüseyin (x) - Samed Hakan (xx), Muhammet Beşir (x) (Dk. 62 Muhammet Arslantaş x), Mete (x), Talha (x), Savaş (x), Muhammet Haşim (xxx), Erkan (x) (Dk. 62 Emre Keskin x), Kadir (x) (Dk.

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Alpaslan Şen (x), Sezgin Şahbaz (x), Ali Rıza Öztürk (xx)TURGUTLUSPOR: Hüseyin (x) - Samed Hakan (xx), Muhammet Beşir (x) (Dk. 62 Muhammet Arslantaş x), Mete (x), Talha (x), Savaş (x), Muhammet Haşim (xxx), Erkan (x) (Dk. 62 Emre Keskin x), Kadir (x) (Dk. 62 Hamit x), Muhammed Rıdvan (xx), Sezer (x) (Dk. 82 Emre Nasuh)KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR: Mücahit (xx) - Nuri (x), Adem (xx), Selim (x), Yasin (xxx), Ali (xx) (Dk.90+2 Fuat), Ege (xx) (Dk. 82 Ertuğrul), Kuban (x), Can (xx), Şener (x), Ekrem (xx) (Dk. 87 Serhat)GOLLER: Dk. 26 Yasin (1922 Konyaspor), Dk. 35 Muhammet Haşim (Turgutluspor)SARI KARTLAR: Kadir, Savaş, Talha, Muhammed Rıdvan (Turgutluspor) - Yasin, Kuban, Ertuğrul, Selim (1922 Konyaspor)MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor, evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'la 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Konuk ekip 26'ncı dakikada Yasin'in golüyle 1-0 öne geçerken, Turgutluspor rakibine 35'inci dakikada Muhammet Haşim'le karşılık verdi. Bu sonuçla Play-Off hattını yeniden yakalama yarışında 2 puan daha bırakan ve Teknik Direktör Abdullah Ercan yönetiminde henüz galibiyetle tanışamayan Turgutluspor, haftayı 49 puanla 8'inci sırada kapatırken, konuk ekip 31 puana ulaşarak 16'ncı sırada yer aldı.8'inci dakikada ev sahibi atağında sağ kanattan Savaş'ın ortasında Muhammet Haşim'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.14'üncü dakikada Kazanılan serbest vuruşta Selim'in arka direğe kestiği topta boş kalan Yasin'in vuruşu auta çıktı.26'ncı dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada Savaş'ın kaptırdığı topta savunma arkasına koşu yapan Ege'nin vuruşu direkten döndü. Direkten dönen topu Yasin ağlara yolladı: 0-1.35'inci dakikada skora eşitlik geldi. Sol kanattan Kadir'in ortasında arka direkte topla buluşan Muhammet Haşim'in kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1.58'inci dakikada sağ kanattan Muhammet Haşim'in ortasında Muhammet Beşir'in vuruşu üstten az farkla auta gitti.69'uncu dakikada topla ilerleyen Yasin ceza alanına girmeden sert vurdu, kaleci Hüseyin topu güçlükle kornere çeldi.89'uncu dakikada Savaş'ın sağdan ortasında ceza alanında topla buluşan Emre Nasuh rakibini dar alanda geçti ancak müsait durumda topu auta attı.Maç 1-1 bitti.

- Turgutlu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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