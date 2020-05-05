Karatay personeli, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
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Karatay personeli, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Karatay personeli, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
05.05.2020 12:50 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:50

Karatay Belediyesi bünyesinde temizlik personeli olarak görev yapan Halil İlgin, temizlik yaptığı sırada yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırarak, örnek bir davranış sergiledi.

Cüzdanını ve içerisindeki parayı eksiksiz teslim alan Turan Nar ise duyarlı davranışı dolayısıyla belediye personeline teşekkür etti.

Konya'da sıhhi tesisatçılık yapan Turan Nar, Karatay'a bağlı Akçeşme Mahallesi'nde cüzdanını düşürdü.

Cüzdanının cebinde olmadığını fark eden 55 yaşındaki Turan Nar, geri dönüp düşürdüğü cüzdanı uzun bir süre aramasına rağmen bulamadı.

Karatay Belediyesi Çevre ve Temizlik Müdürlüğü bünyesinde çalışan Halil İlgin, o gün görevli olduğu Akçeşme Mahallesi'nde kaldırımları süpürürken yerdeki cüzdanı fark ederek durumu amirlerine bildirdi.

Karatay Belediyesi yetkilileri, içerisinde kredi kartı, banka kartları ve 900 TL'nin yanı sıra cüzdandaki kimlik kartından Turan Nar'a ulaştı ve Nar'ı Karatay Belediyesi'ne davet etti.

Çevre Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Halil İlgin, Karatay Belediyesi'ne gelen Turan Nar'a cüzdanını bizzat kendisi teslim etti.

Halil İlgin, cüzdanı bulur bulmaz sahibine ulaşması için hemen harekete geçtiğini belirterek, cüzdanı sahibine ulaştırdığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Mutluluğu ve memnuniyeti gözlerinden okunan cüzdan sahibi Turan Nar ise, "Cüzdanımın cebinde olmadığını ve düşürdüğümü fark edince çok üzüldüm. Çünkü içerisinde hem kimlik kartım hem banka kartım hem de bir miktar param vardı. Aradan bir süre geçtikten sonra telefonum çalıp, 'cüzdanınız bulundu' dendiğinde çok mutlu oldum. Bu devirde böylesine duyarlı insanların olması ayrıca sevindirici. Karatay Belediyesi personeline ve tüm yetkililerine bu duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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