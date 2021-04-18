Karatay Kent Konseyi'nin sosyal projeleri sürüyor
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Karatay Kent Konseyi'nin sosyal projeleri sürüyor

Karatay Kent Konseyi'nin sosyal projeleri sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Karatay Kent Konseyi'nin dijital platformlar üzerinden düzenlediği ve sosyal hayata katkı sunan programlar kapsamında devam ediyor.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Karatay Kent Konseyi'nin dijital platformlar üzerinden düzenlediği ve sosyal hayata katkı sunan programlar kapsamında devam ediyor.

Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi, Korona Virüsü salgının olduğu günlerde dijital platformlar üzerinden yaptığı etkinliklerle vatandaşların sosyal ve kültürel etkinliklerden faydalanması için proje üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Diyetisyen Cansu Dölek, "Ramazan Ayında Sağlıklı Beslenmenin Püf Noktaları"nı konuşmacı olarak katıldığı programda anlattı. Yoğun ilginin olduğu programda Diyetisyen Cansu Dölek, katılımcılara Ramazan Ayı'nda ilk kuralın sahura aç kalkılması olduğuna vurgu yaptı.

Cansu Dölek, "Öncelikle iftarı olabildiğince hafif geçirip sahura aç uyanmaya özen göstermeliyiz. Hiçbir şey yemeden oruç tutmamız uygun değil. Dolayısıyla en azından bir bardak süt, üç dört hurma veya yulaf gibi hafif yiyecekleri tüketmeye gayret edelim. Sahurda kahvaltı yapılmasını öneriyoruz. Kahvaltıda ise bir adet haşlanmış yumurta, bir dilim peynir, roka marul ve tere gibi bol yeşillik olmalı. Ekmek tüketiminde ise erkeklerde üç dört dilim bayanlarda ise iki dilim yeterlidir. Yapılan araştırmalar, iftar menülerinde yemek çeşitleri ne kadar fazla ise insanın da yemek yeme eğiliminin o kadar artığı yönünde. Dolayısıyla yemek çeşitlerimiz mümkün oldukça az olmalı" ifadelerine yer verdi. - KONYA

Karatay Kent Konseyi'nin sosyal projeleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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