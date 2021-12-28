Karatay Kent Konseyi'nin "Haydi Sinemaya Projesi" sürüyor - Haberler
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Karatay Kent Konseyi'nin "Haydi Sinemaya Projesi" sürüyor

Karatay Kent Konseyi'nin
AA / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Karatay Kent Konseyi'nin "Haydi Sinemaya Projesi" sürdüğü bildirildi.

Karatay Kent Konseyi'nin "Haydi Sinemaya Projesi" sürdüğü bildirildi.

Karatay Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karatay Belediyesi Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen ve ilçede eğitim gören öğrencileri sinemayla buluşturma etkinliği "Haydi Sinemaya Projesi" devam ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, proje kapsamında, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi sonuna kadar 16 bin 600'ün üzerinde lise öğrencisinin faydalanması planlanan çalışmanın son konuklarının Konya genelindeki kurslarda hafızlık eğitimi alan 800 hafız adayı genç olduğu bilgisi paylaşıldı.

AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri

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