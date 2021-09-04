Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nden çocuklara özel etkinlik
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Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nden çocuklara özel etkinlik

Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nden çocuklara özel etkinlik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, yaz aylarının son günlerinde çocuklar için özel bir etkinliğe daha imza attı.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, yaz aylarının son günlerinde çocuklar için özel bir etkinliğe daha imza attı. Gençlik Meclisi bu kapsamda, "Açık Havada 3D" etkinliğini her akşam Karatay'ın farklı parklarına taşıyarak Karataylı çocukların aileleriyle birlikte eğlenceli ve heyecanlı vakitler geçirmesini sağlıyor.

Yaz sıcaklarında evlerinde sıkılan Karataylılar, ilçe genelindeki park ve bahçelerde vakit geçiriyor. Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi de, ilçedeki parklarda çocuklar ile ailelerine yönelik her akşam özel bir etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda Gençlik Meclisi, "Açık Havada 3D" adlı projeyi hayata geçirerek Karatay'ın parklarında vakit geçiren çocuklar ve ailelerine eğlenceli anlar yaşatıyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da hazırlanan videoyla, etkinliğe katılan çocuklara hitap etti. Başkan Hasan Kılca, Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği aileler ve çocuklara teşekkür ederek, gelecek nesiller için daha birçok proje üreteceklerini söyledi.

Etkinlikte eğlenceli olduğu kadar heyecanlı vakitler de geçiren çocuklar ve aileleri, etkinliği düzenleyen Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve etkinliğe katkı sunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti. - KONYA

Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nden çocuklara özel etkinlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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