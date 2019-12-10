Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç ev çöktü, 3 kişi göçük altında iddiası
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Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç ev çöktü, 3 kişi göçük altında iddiası

KONYA'nın Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç bina çöktü, enkaz altında kaldığı öne sürülen 3 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

10.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:58
Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç ev çöktü, 3 kişi göçük altında iddiası

KONYA'nın ilçesinde 2 katlı kerpiç bina çöktü, enkaz altında kaldığı öne sürülen 3 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı. 

Olay, saat 09.15 sıralarında meydana geldi. 2 katlı kerpiç bina belirlenemeyen nedenle çöktü. Enkaz altında 3 kişinin kaldığının belirtilmesi üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı. 


Kaynak: DHA
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