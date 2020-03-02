Karatay'dan Milli Takıma bir sporcu daha

02.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:05

Mahmut Emir Özsoy, bu derecesiyle Nisan ayında Antalya'da yapılacak "5. Uluslararası Turkish Open Avrupa Kick Boks Kupası"nda ülkemizi temsil etme hakkı da kazandı.

81 ilden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla Erzurum'da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Karatay Belediyespor Kick Boks Takımı sporcusu Mahmut Emir Özsoy, 67 kilo erkekler kategorisinde elde ettiği birincilikle "5. Uluslararası Turkish Open Avrupa Kick Boks Kupası"nda milli takım adına yarışacak.

BAŞKAN KILCA'DAN ŞAMPİYONA TEBRİK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da elde edilen bu büyük bir başarı dolayısıyla Karatay'ın gururu olan Mahmut Emir Özsoy'u tebrik etti.

Başkan Hasan Kılca, "Karatayımız, her alanda olduğu gibi sporda da ülkemizin yüz akı olmaya devam ediyor. Mahmut Emir Özsoy kardeşimizin bu başarısı da bunun göstergesi. Karatay Spor Kulübümüzün yöneticileri, hocaları ve başarılı sporcuları sayesinde daha birçok madalya geleceğinden şüphem yok. Bu vesileyle göğsümüzü kabartan kulüp yöneticilerimizi, hocalarımızı, sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyorum" dedi.

KARATAY'I SPORUN MERKEZİ YAPACAĞIZ

Karatay Belediyespor Kulübü'nün pek çok branştaki başarılarının artarak devam edeceğine inandığını söyleyen Hasan Kılca, Karatay'da azimli ve başarılı gençlerin yetişmesinin kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Spora ve gençliğe olan yatırımlarının artarak devam edeceğine vurgu yapan Kılca, şunları aktardı: "Karatay Yaz Spor Okulu Projesi'ni hayata geçirdiğimizde 'geleceğin şampiyonları artık Karatay'dan çıkacak' demiştik. Çok şükür bu sözümüzü sporcularımız bir bir gerçekleştiriyor. Umuyorum ki sporun pek çok dalında ilçemizde daha çok şampiyonlar yetişecek. Karatay, diğer alanlarda olduğu gibi spor alanında da ülkemizde ve yurt dışında ses getirmeye devam edecek."

Kaynak: Bültenler