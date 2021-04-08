Karatay'daki sanayi sitelerinde temizlik çalışmaları başlatıldı
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Karatay'daki sanayi sitelerinde temizlik çalışmaları başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Karatay'daki sanayi sitelerinde temizlik çalışmaları başlatıldı

Konya'nın merkez Karatay ilçe Belediyesi tarafından ilçenin tamamında sürdürülen temizlik çalışması aralıksız bir şekilde sürdürülürken, sanayi sitelerinde de kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı.

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Konya'nın merkez Karatay ilçe Belediyesi tarafından ilçenin tamamında sürdürülen temizlik çalışması aralıksız bir şekilde sürdürülürken, sanayi sitelerinde de kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı.

Ana arterler, mahalle, meydan ve sokakların yanı sıra yeşil alanlar ile parkların temizliği için aralıksız çalışan Karatay Belediyesi, ilçede bulunan tüm sanayi sitelerinde de temizlik çalışması başlattı. Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri; ilçede bulunan sanayi sitelerinde ot biçme araçları, kepçe, kamyon, süpürgeli araçlar, çöp araçlarıyla kapsamlı bir temizlik çalışması yapıyor. Sabahın erken saatlerinde sanayilere giden ekipler, bir yandan sanayide çöp ve sanayi artıklarını toplayarak temizlik çalışması yaparken, bir yandan da sanayideki yabancı otların biçimini ve çevre düzenlemesini gerçekleştiriyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe sınırları içerisinde bulunan bütün sanayi sitelerinde söz konusu çalışmayı yapacaklarını söyledi. Sanayi bölgelerinin Konya ve Karatay kadar tüm Türkiye için önemli olduğunun altını çizen Başkan Hasan Kılca, "Bütün vatandaşlarımız gibi sanayi sitelerimizdeki esnafın bizden beklediği hizmeti sunmak için gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda da ekiplerimiz, ilçemizdeki sanayi sitelerinde iş makineleriyle birlikte yoğun bir temizlik ve bakım çalışması yapıyor. Amacımız hem sanayi sitelerimizdeki görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak hem de sanayi esnafımızın daha temiz ve ferah ortamlarda üretimlerine istihdamlarına devam etmeleridir. Bu vesileyle tüm esnafımıza hayırlı işler bol kazançlar temennisinde bulunuyorum" dedi.

Sanayi sitelerinde faaliyet gösteren bölge esnafı da yapılan çalışmalarla sanayilerinin artık çok daha temiz, çevrelerinin daha düzenli hale geldiğini belirterek Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve ekibine teşekkür etti. - KONYA

Karatay'daki sanayi sitelerinde temizlik çalışmaları başlatıldı
Karatay'daki sanayi sitelerinde temizlik çalışmaları başlatıldı
Karatay'daki sanayi sitelerinde temizlik çalışmaları başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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