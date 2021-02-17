Karatay'da tüm ortaokul öğrencilerine Bilim Dergisi

Karatay Belediyesi, lise öğrencilerine yönelik başlattığı Bilim ve Teknik Dergisi Projesini genişleterek ortaokul öğrencilerine de TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi gönderecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, 15-19 Şubat'ta bilimcocuk.karatay.bel.tr adresinden kaydını oluşturan Karatay'daki tüm ortaokul öğrencilerine her ay TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi gönderileceği belirtildi.

Projeye Karatay'daki tüm ortaokullarda eğitim gören öğrencilerin yanı sıra Karatay'da ikamet edip başka bir ilçede eğitim gören öğrencilerin de katılabileceği ifade edilen açıklamada, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın şu görüşlerine yer verildi:

"İlçemiz genelindeki tüm lise öğrencilerimize her ay göndereceğimiz dergilerimizle gelecekte bilim insanı olma yönünde bir yönlendirme yapmayı arzulamıştık. Bu projemiz çok talep gördü biz de Karatay Belediyesi olarak Bilim Dergimizi ortaokul öğrencilerimize de göndermeye karar verdik. Bu projemiz aynı zamanda Milli Teknoloji Hamlemize de katkı sağlayacaktır. Geçtiğimiz yıl TÜBİTAK işbirliği ile ilçemizdeki bütün ilkokul, ortaokul ve liselere kurduğumuz Popüler Bilim Yayınları Kitaplığımızla, Bilim Dergilerimizle ve daha birçok hizmetimizle biz öğrencilerimize 21. yüzyılın temel becerilerini kazanmaları için proje bazında ve tüm alt yapı hizmetlerini oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bu adım bundan sonra gelecek olan büyük adımların başlangıcı olarak görülmelidir. Öğrencilerimizle beraber daha güzel projeler yaparak ülkemize faydalı hizmetler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat