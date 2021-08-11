Karatay'da şiir gibi bir gün sizi bekliyor!

Karatay Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'nin birlikte organize ettiği Mevlânâ Şiir Şöleni bu yıl da Türkiye'nin farklı şehirlerinden şairleri ve sanatseverleri bir araya getirecek

. Mevlânâ Şiir Şöleni'nin Konya açısından öneminin büyük olduğunu vurgulayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; "Edebiyatımızın zenginliğini ve ihtişamını hep beraber yaşamak için tüm hemşehrilerimizi programımıza davet ediyorum" dedi.

Modern Türk edebiyatının günümüz şair ve yazarları 11. Mevlânâ Şiir Şöleni ve Şiir Atölyeleri programlarıyla Karatay'da buluşacak.

Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'nin organize ettiği 11. Mevlânâ Şiir Şöleni 14 Ağustos Cumartesi günü Mevlânâ Gül Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.

Konya'nın kültür ve sanat dünyasını bir araya getirecek etkinlikte, birbirinden değerli şair ve yazarlar sanatseverlerle sohbet ederek en güzel şiirlerini seslendirecek.

ŞİİR DOLU ETKİNLİKLİKLER KONYALILARI BEKLİYOR

Şiir Atölyeleri ile başlayacak gündüz programları 3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Atölye programında şiir her yönüyle ele alınacak. Mevlana Kültür Merkezi Kılıçarslan Salon'unda gerçekleştirilecek olan Şiir Atölyeleri gündüz programlarının ilk oturumu saat 10:00'da başlayacak ve ilk oturumda şiirin imgesel evrimi işlenecek. 14:00'da başlayacak ikinci oturumda ise internet karşısında edebiyat dergilerinin durumu, şiirin dijitalleşme ile gelişimi konuşulacak. Gündüz oturumlarının son programı saat 16:00'da başlayacak ve şiirin yeniliklerle uyumu konuşulacak. Akşam saat 20:00'da Mevlana Gül Bahçesi açık sema alanında başlayacak Şiir Şöleni ile de sanatseverlere şiir ziyafeti sunulacak.

ŞİİR ŞÖLENİ MODERN EDEBİYATA KATKI SUNUYOR

Mevlânâ Şiir Şöleninin Konya açısından öneminin büyük olduğunu vurgulayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Bu sene Mevlânâ Şiir Şöleni programının daha kapsamlı olacağını ve modern şiire ve edebiyata katkı sağlayacağını ifade etti.

Başkan Kılca; "11. Mevlânâ Şiir Şölenimiz Türkiye'nin dört bir yanından gelen şair ve yazarı Karatay'da buluşturacak. Bu buluşmanın en önemsediğimiz yanı, konuk şairlerimizin Konyalılarla bir araya gelerek, zihinlerinde dizelerinden izler bırakacak olmasıdır. Karatay Belediyesi olarak katkı sağladığımız Şiir Şöleni programı bu sene daha da olgunlaştı. Bizlerde Hz. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş ve daha birçok önemli isimlerin önderliğinde inşa edilen gönül medeniyetinin günümüzdeki temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyacağız" dedi.

ŞİİR ŞÖLENLERİ SANATA VERDİĞİMİZ ÖNEMİ TAÇLANDIRIYOR

Karatay Belediyesi'nin sanata, sanatçıya ve sanat üretimine verdiği destekle Türkiye'de örnek gösterildiğini belirten Hasan Kılca; 11. Mevlânâ Şiir Şöleni ile Karatay'ın şiire ve sanatçıya verdiği önemi taçlandırdığını ifade etti.

11. Mevlânâ Şiir Şöleni'nin geçmiş yıllardakinden daha kapsamlı olacağını ifade eden Kılca; "2019 yılında mükemmel bir programla hemşehrilerimizle bir arada olduk. 2020 yılında ise maalesef pandemi nedeniyle hemşehrilerimizle göz göze olamadık ama gönül gönüle uzanan bir köprü olduk ve şiiri dijital platformlar üzerinden evlerine getirdik. Bu yıl ise her kesimden, her yaştan sanatseverin katılacağı programımız Şiir Atölyeleri ile başlayacak. Program kapsamında konuk şairlerimiz önce Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan Şiir Atölyesi programıyla şiir dünyasına yolculuk yapacak ve şiirin günümüzdeki önemini konuşacaklar. Akşam ise Mevlana Gül Bahçesi'nde hemşehrilerimize eşsiz bir şiir ziyafeti sunacak. Ben de bu vesileyle edebiyatımızın zenginliğini ve ihtişamını hep beraber yaşamak için tüm hemşehrilerimizi programımıza davet ediyorum" şeklinde konuştu.

KÖSEOĞLU: ŞİİR ŞÖLENLERİMİZ DAHA KAPSAMLI HALE GELİYOR

TYB Konya Şubesi Başkanı Ahmet Köseoğlu da bu sene Şiir Şöleni programının daha kapsamlı olacağını aktararak kültürel etkinliklerle sanata ve sanatçıya olan desteklerinin her zaman süreceğini kaydetti.

Köseoğlu şunları söyledi: "Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi olarak gelenekselleşmesini önemsediğimiz ve büyük ölçüde de başarabildiğimiz 11. Mevlânâ Şiir Şölenimiz ile Konyalılarla buluşacak olmanın heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi olarak şiirimizin değiştirici, dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Bu sebeple sanatseverlerle buluşmayı önemsiyoruz. Bu sene Şiir Şöleni programıyla birlikte Şiir Eleştiri Atölyesi çalışmalarının da içinde olduğu daha kapsamlı bir program tertip ediyoruz. Atölye çalışmalarının modern şiirimizin gelişimine ve dolayısıyla edebiyatımıza katkı sunmanın bizim için ayrıca önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yönüyle aslında TYB olarak da farklı bir yerde duruyoruz ve öncü bir temsil değerini üstleniyoruz. Dilimizi zenginleştiren şiirimize ve hassaten de modern şiirimize vefa borcumuzu da böyle ödediğimize inanıyoruz. Bu vesileyle de sanata ve sanatçıya değer veren ve her fırsatta kültür programlarını tertip ederek sanat ile Konyalılar arasında bir köprü kuran Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum. Sözümüzün coğrafyasını daha da genişletmek ve sanat dolu bir gecede buluşmak için tüm Konyalıları Şiir Şöleni programına davet ediyorum."

11. Mevlânâ Şiir Şöleni ve Şiir Atölyeleri programına katılacak olan şair ve yazarlar şöyle:

Ahmet Aka, Ali Ayçil, Ali Bal, Ali K. Metin, Burhan Sakallı, Duran Boz, Emre Öztürk, Emre Söylemez, Eray Sarıçam, Fatma Şengil Sözer, Gökhan Akçiçek, Hayrettin Orhanoğlu, Hıdır Toraman, Hicabi Kırlangıç, İbrahim Demirci, İhsan Deniz, M. Ali Köseoğlu, Mehmet Aycı, Mehmet Narlı, Murat Küçükçiftçi, Murat Soyak, Mustafa Aydoğan, Mustafa Uçurum, Osman Özbahçe, Ömer Korkmaz, Selçuk Küpçük, Selim Somuncu, Tuba Kaplan, Vasfettin Yağız, Vural Kaya, Yunus Emre Altuntaş, Yusuf Araf.

Kaynak: Bültenler