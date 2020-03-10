Karatay'da "Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu" seminerleri devam ediyor
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Mevlana Celaleddin Rumi, Kent Konseyi, Karatay, Güncel

Karatay'da "Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu" seminerleri devam ediyor

Karatay Belediyesi, Karatay Kent Konseyi ve Enderun Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu" seminerlerinin ikincisi gerçekleştirildi.

10.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:29
Karatay'da

Karatay Belediyesi, Karatay Kent Konseyi ve Enderun Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu" seminerlerinin ikincisi gerçekleştirildi.

Klinik Psikolog Beyhan Budak, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda düzenlenen seminerde "Evlilikte İletişim" başlığında, eşler arasındaki iletişim sorunları ve çözüm yolları konusundaki bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Budak, evlilikte önemli unsurlardan birinin, eşlerin birbirleriyle konuşmaktan ve paylaşmaktan vazgeçmemesi olduğunu söyledi.


Evlilikte ortaya çıkan sorunların tespiti, çözümü ve evliliğin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinin en önemli yolunun aile içi iletişimden geçtiğinin altını çizen Budak, "Eşlerden herhangi birinin erkek veya kadın fark etmez, sürekli olarak 'problem sendeymiş, önce kendini düzeltmen lazım, senin yüzünden bu haldeyiz' gibi suçlamalar yönelttiği sürece sorun çözülemez." diye konuştu.

İnsanların kendilerindeki hatayı da görebilmeleri gerektiğini vurgulayan Budak, şunları kaydetti:

"Evlilikleri bitirme noktasına getiren 4 temel problem var. Her türlü eleştiriye karşı hep kendini savunma, iletişime ve paylaşmaya karşı duvar örme, aile içinde tüm çabalara ve söylemlere karşı hep eleştiride bulunma ve karşınızdakini hor görme. Eğer bir çift, evliliklerinde bu dört temel soruna karşı bir gayret göstermiyor veya aynı tavırlarına devam ediyorlarsa maalesef bu evliliğin sağlıklı bir şekilde yürümesi mümkün değildir. Boşanmalarla sonuçlanan bu sorunların çözümü eşlerin birbirleriyle sohbet etmesi, konuşmasından geçiyor. Ben, evliliği toplumları ve insanlığı kurtaran bir mucize olarak görüyorum. Onun için de evlilik kurumuna sahip çıkmalı ve hepimiz, üzerimize düşen görevleri layıkıyla yapmalıyız."

Seminere Karatay Belediyesi yöneticileri, Enderun Eğitim Vakfı Başkanı Mustafa Metin, Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan, Kent Konseyi kadın ve gençlik meclislerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Karatay Belediyesi Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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