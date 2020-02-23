Karatay'da "Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu" seminerleri başladı

23.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:42

Konya'da Karatay Belediyesi, Karatay Kent Konseyi ve Enderun Eğitim Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu" seminerleri başladı.

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, psikoterapist Nazlı Özburun, evliliğe giden süreçler konusunda bilgi ve tecrübelerini anlattı.

Psikoterapist Özburun, meslek hayatı boyunca aileyi ve mutlu bir evliliği kendisine dert edindiğini belirterek, "Aile çok önemli bir kurum. Çünkü aileyi kaybettiğimizde geriye maalesef başka bir şey de kalmıyor. Onun için her bir aile bireyinin eğitimi, aile içi iletişimi ve ilişkilerine önem vermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Seminerde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da "Aile, millet varlığımızın temelidir ve asli dayanağıdır. Büyük ve güçlü Türkiye hedefi için aile kurumunu yüceltmeli ve ayakta tutmalıyız" dedi.

Kaynak: AA