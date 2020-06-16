KARATAY'DA LGS VE YKS öncesinde tüm okullar dezenfekte ediliyor
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KARATAY'DA LGS VE YKS öncesinde tüm okullar dezenfekte ediliyor

Karatay Belediyesi, bu hafta sonu yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı(LGS) öncesi sınavın yapılacağı okulları dezenfekte ediyor.

KARATAY'DA LGS VE YKS öncesinde tüm okullar dezenfekte ediliyor
16.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:17

İlçe genelinde Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Yavrularımızın sağlığı her şeyden önemli. Dolayısıyla öğrencilerimizin yalnızca sınava odaklanması adına onlara güvenli ve ferah bir ortam oluşturmak istiyoruz" dedi.

Karatay Belediyesi'nin Koronavirüs(KOVİD-19) salgınının Türkiye'de görülmeye başlandığı ilk günden itibaren insan sağlığının korunmasına yönelik ilçe genelinde başlattığı kapsamlı hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları kesintisiz sürüyor.

Bu kapsamda hafta sonu gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı(LGS) ve 27-28 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) öncesinde Karatay Belediyesi tarafından sınavın yapılacağı okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı.

Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarla sınava girecek öğrenciler için sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturuluyor.

Karatay genelindeki okullarda insan sağlığını tehdit edecek olumsuzlukların ortadan kaldırılması hedeflenen çalışmalar, okulların giriş kapısından, kapı kollarına ve çevresine, merdivenlerden ve korkuluklara, kısacası öğrencilerin dokunabileceği tüm noktaları kapsıyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, öğrencilerin eğitim hayatını ve geleceğini büyük ölçüde belirleyecek LGS ve YKS öncesinde bütün okullarda sağlıklı bir ortam oluşturmak için dezenfeksiyon çalışması başlattıklarını belirterek amaçlarının öğrenciler için sağlığı ve güvenli ortamı oluşturmak olduğunu söyledi.

Başkan Hasan Kılca, "Yavrularımızın sağlığı her şeyden önemli. Dolayısıyla bizler de bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta sonu sınava girecek öğrencilerimize sağlıklı, güvenli ve ferah bir ortam sunmak istiyoruz. Bunun için de sınavlardan önce tüm okullarımızı dezenfekte ediyoruz. Ekiplerimiz okullarda ve sınıflarda detaylı bir dezenfekte çalışması yürütüyor. Öğrencilerimizden tek isteğimiz, sınavlarına konsantre olmaları. Gerek belediyemizin gerçekleştirdiği dezenfekte çalışması, gerekse de Milli Eğitim Bakanlığımızın aldığı önlemler sayesinde sınavlar inşallah sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilecektir. Ben, bu vesileyle, sınava girecek bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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